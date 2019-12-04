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Napolyon'un en büyük savaş zaferlerinden biri Çekya'da yeniden canlandırıldı
6 saat önce
Görüntüler Çekya'daki Tvarozna kasabasından. Burada Fransız İmparatoru Napolyon Boneparte'nin Austerlitz Savaşı yüzlerce kişi ile yeniden canlandırılıyor.
Görüntüler Çekya'daki Tvarozna kasabasından. Burada Fransız İmparatoru Napolyon Boneparte'nin Austerlitz Savaşı yüzlerce kişi ile yeniden canlandırılıyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:57
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