Son Dakika Haberleri: Napolyon'un en büyük savaş zaferlerinden biri Çekya'da yeniden canlandırıldı
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Napolyon'un en büyük savaş zaferlerinden biri Çekya'da yeniden canlandırıldı

6 saat önce

Görüntüler Çekya'daki Tvarozna kasabasından. Burada Fransız İmparatoru Napolyon Boneparte'nin Austerlitz Savaşı yüzlerce kişi ile yeniden canlandırılıyor.

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Görüntüler Çekya'daki Tvarozna kasabasından. Burada Fransız İmparatoru Napolyon Boneparte'nin Austerlitz Savaşı yüzlerce kişi ile yeniden canlandırılıyor. View on euronews

Napolyon'un en büyük savaş zaferlerinden biri Çekya'da yeniden canlandırıldı

Napolyon Bonapart, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:57 
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