Nar ağacı altına gömülü 3 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Jandarma ekipleri, nar ağaçlarının bulunduğu tarla içerisinde Öğle isimli narkotik köpeği ile birlikte arama yaptı.

Alınan bilgiye göre, Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, H.F. isimli şahsın Hacıpaşa Mahallesi'ndeki 1. Derece Kara Askeri Yasak Bölgede bulunan Molozlar mevkisindeki tarlası içerisinde gömülü uyuşturucu madde bulundurduğu duyumu alındı.

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