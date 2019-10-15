Son Dakika Haberleri: - Nar Festivalinde Suriyelilerden Dünyaya Barış Mesajı
Son Dakika Güncel - Nar Festivalinde Suriyelilerden Dünyaya Barış Mesajı

- Nar Festivalinde Suriyelilerden Dünyaya Barış Mesajı

37 dakika önce

- Nar festivalinde Suriyelilerden dünyaya barış mesajıİDLİB - İdlib'in Darkuş bölgesinde düzenlenen Nar festivalinde Suriyeliler, dünyaya barış mesajlarını iletti.

- Nar festivalinde Suriyelilerden dünyaya barış mesajı

İDLİB - İdlib'in Darkuş bölgesinde düzenlenen Nar festivalinde Suriyeliler, dünyaya barış mesajlarını iletti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. İdlib'in Darkuş bölgesinde sivillerin barış taleplerini iletmek için belediye ve sivil toplum örgütleri tarafından Nar Festivali düzenlendi. Festivalde nar çeşitleri tanıtılıp, düzenlenen yarışmalarda kazananlara ödül verildi. Festival kapsamında, yöresel yemekler ile el sanatları tanıtılırken Nar'dan yapılan hediyelik eşya tezgahları kuruldu. Festivalde ayrıca şiir ve tekne yarışmaları gerçekleştirildi. "Katillerin silahlardan yaşam üretebiliriz" yazılı füzelere nar fidanlarının ekildiği festivalde, siviller dünyaya barış mesajlarını iletti. Festivalde Suriye Milli Ordusu bayrağı da nar fidanlarıyla süslendi.

Bölgenin Belediye Meclisi Başkanı Nazir Kaada, "Bu festival yoluyla Rejime bir mesaj iletmek istiyoruz. Halk normal bir hayat yaşamak istiyor. Kendi ülkemizde kalmak istiyoruz. Rejim ve onu destekleyen ülkelerin bunu bilmesi gerek. Siviller terörist değildir" dedi.

Kadın örgütü lideri Fatma Karmaş, "Sergilenen ürünler, Suriyeli kadınlar tarafından çocukların mutlu edilmesi ve onlara destek vermek için satıldı" diye konuştu. Etkinliğe katılan bir diğer kişi ise "Bütün yaşadığımız problemlere rağmen yeniden ayakta durabileceğimizi vurguluyoruz, ektiğimiz tohum silahtan daha güçlüdür" dedi.

- Nar Festivalinde Suriyelilerden Dünyaya Barış Mesajı

Suriye Milli Ordusu, Suriye, İdlib, Nar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:41 Kaynak: İHA
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