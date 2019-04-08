Nar Hanım Ellerde Hayat Buluyor" Projesi

Oğuzeli Belediyesi tarafından yürütülen "Nar Hanım Ellerde Hayat Buluyor" projesi kapsamında kurulacak Nar Atölyesi'nde çalışacak kadınlara eğitim verilmeye başlandı.

Oğuzeli Belediyesi tarafından yürütülen "Nar Hanım Ellerde Hayat Buluyor" projesi kapsamında kurulacak Nar Atölyesi'nde çalışacak kadınlara eğitim verilmeye başlandı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediyesi Meclis Salonunda projede yer alacak ve sonrasında istihdam edilecek kadınlarla bir araya gelen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Nar Hanım Ellerde Hayat Buluyor Projesi'nin omurgasını eğitim alacak hanımların oluşturacağını belirtti.



Başkan Kılıç, projenin son aşamasına geldiklerine değinerek, şunları kaydetti:



"Atölyemize nar taneleme ve nar suyu sıkma, pres makineleri kuruldu. Siz kıymetli hanım kardeşlerimizin gördükleri eğitimler ile de en kısa zamanda üretime başlayacağız. Sizlerin sayesinde ilçemizin simgesi olan narın tanıtımını gerçekleştireceğiz. Bu proje ile esas amacımız ilçemizin ve bu işin içinde olacak kadınların ekonomisine katkıda bulunmak."



Narın ilçenin özel bir ürünü olduğunu aktaran Kılıç, bunu korumaları gerektiğini belirtti.



Ekonomik karşılığını göremediği için ilçede nardan başka ürünlere geçişler başladığını ifade eden Sait Kılıç, "Nar ile ilgili ürünlerimizi çoğaltıp çeşitlendiremedik ve sanayileşemedik. Bizler nardan elde ettiğimiz ürünleri olabildiğince çoğalttığımız takdirde hem vatandaşımızın cebine giren para artacak, hem de nar üretimimiz artacak." açıklamasında bulundu.



Ürünleri olabildiğince çeşitlendireceklerini aktaran Kılıç, nar pekmezi, meyve suyu ve kolonya yapacaklarını vurguladı.

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