Nar Masa Döşemealtı'nda Çözüm Üretmeye Devam Ediyor

Döşemealtı Belediyesi'nin hayata geçirdiği Nar Masa'ya 2018 yılında 2 bin 152 başvuru gerçekleştirildi.

Döşemealtı Belediyesi'nin hayata geçirdiği Nar Masa'ya 2018 yılında 2 bin 152 başvuru gerçekleştirildi. Başvuruların yarısı belediyeye şahsen yapılırken, Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışma alanına giren konular ilk sırada yer aldı. Nar Masa kurulduğu 20 Nisan 2017'den bugüne 4 bin 232 talebi değerlendirip, sonuca ulaştırdı.



Döşemealtı halkının istek ve taleplerinin belediye yönetimine ve ilgili birimlere ulaştırılması ve en kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla kurulan Nar Masa'ya talep yağdı. İlçe genelinde tek tek vatandaşlara ulaşan Nar Masa'ya 2018 yılı rakamlarına göre, 2 bin 152 başvuru yapıldı. Başvuruların 1135'i şahsen gerçekleştirilirken, 608 'i çağrı merkezi kanalıyla oluşturuldu.



Fen işleri müdürlüğü ilk sırada



Başvurularda Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışma alanına giren konular ilk sırada yer alırken, bunu Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü başvuruları takip etti. Başvurulardan 835'i Fen İşleri, 502'si Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 300'ü ise Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ilgilendiren konulardan oluştu.



Yol talebi



Başvuruların konulara göre dağılımı incelendiğinde de yeni yol açılması ve yol düzenlemeleri ilk sırada yer alırken, bunu ağaç budama, yeni park ve çöp konteynır talepleri izliyor. Döşemealtı Belediyesi'nin 4.5 yılda 600 kilometrenin üzerinde yolu ilçeye kazandırmasına rağmen yol taleplerinin ilk sırada yer alması, hizmet sınırlarının 224 kilometrekareden 701 kilometrekareye ulaşması ve ilçenin hızlı gelişmesine bağlı olduğu ifade edildi. Birimlere göre işlerin tamamlanma oranları yüzde 90'a ulaşmış durumda. Nar Masa kurulduğu 20 Nisan 2017'den bugüne ise 4 bin 232 talebi değerlendirip, sonuca ulaştırdı.



Gezici ekip, ev ev gezerek vatandaşları dinliyor. Ziyaretler sırasında gelen taleplerin yanı sıra görülen eksikler rapor edilmek suretiyle ilgili birimlere aktarılıyor. Yaşlı, engeli ve bakıma muhtaç ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda ev temizliği, eşya ve kıyafet yardımı da yapılıyor. Ayrıca toplum sağlığı konusunda da Sağlık kurumlarıyla işbirliği yaparak halka yönelik ücretsiz bilgilendirme toplantıları düzenliyor.



Sistem nasıl işliyor



Gelen talepler kayıt altına alınır alınmaz vatandaşa kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Gelen talep aynı zamanda Koordinasyon Merkezi'ne iletiliyor. Müdürlüklerle koordineli şekilde çalışan koordinasyon merkezi, taleple ilgili vatandaşa dönerek süreçle ilgili açıklama yapıyor. - ANTALYA

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