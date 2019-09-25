Nar üreticisine erken hasat uyarısı

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, üreticilere olgunlaşmamış narın hasadının yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Kökçe, yaptığı açıklamada, ilçede 10-15 gün içinde nar hasadına başlanacağını ve 5 bin dekar kadar alanda yaklaşık 200 bin ton nar toplanmasını beklediklerini belirtti.

Narın hasadının zamanında yapılmasının önemine değinen Kökçe, "Çiftçilerimizden ve tüccarlardan isteğim narların tam olgunlaşmadan hasadını yapmasınlar. Olgunlaşmadan hasat edilen narın aroması düşük oluyor, pazara büyük zarar veriyor." dedi.

Çiftçi Abdullah Karagöz de şu anda nara dalında tüccarların kilogramına 2 liraya kadar fiyat verdiğini söyledi.

Son iki yıldır nardan daha fazla para kazandıklarını aktaran Karagöz, narın kilogramını 2 buçuk liradan satarlarsa daha memnun kalacaklarını dile getirdi.

Belen Mahallesi'nde nar üreten Musa Çetinkaya ise uzun yıllardır nar üretimi gerçekleştirdiğini, geçen yıla göre bu yılki fiyatların biraz daha iyi olduğunu kaydetti.