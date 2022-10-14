Naranciye bahçesinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Naranciye bahçesinde erkek cesedi bulundu

14.10.2022 00:57
Naranciye bahçesinde erkek cesedi bulundu

Antalya'da narenciye bahçesinde bir erkek cesedi bulundu.

Antalya'da narenciye bahçesinde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre narenciye bahçesine gelen arazi sahibi bir erkeğe ait ceset buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde yerde yatan şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerde cansız bedenin kimliğini tespit edemedi. Yapılan çalışmaların ardından ceset kimlik tespiti ve otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, bulunan cesedin 14 Eylül tarihinden itibaren ilçede kayıp olarak aranan Belarus uyruklu 56 yaşındaki Valary Harbun'a ait alabileceği düşünülüyor. Antalya Adli Tıp Kurumunda yapacağı otopsinin ardından ölen kişinin kimliği ve ölüm nedeni kesinlik kazanacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Naranciye bahçesinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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