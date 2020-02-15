Naras Çayı'na uçan otomobil dalgıçlar tarafından bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Naras Çayı'na uçan otomobil dalgıçlar tarafından bulundu - Son Dakika

Naras Çayı'na uçan otomobil dalgıçlar tarafından bulundu

7 saat önce

Antalya'da bir otomobil Naras Çayı'na uçtu.

Naras Çayı'na uçan otomobil dalgıçlar tarafından bulundu, System.String[]

Antalya'da bir otomobil Naras Çayı'na uçtu. Çayda kaybolan otomobil dalgıç tarafından bulunarak vinçle çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre, gece Manavgat istikametinden Oymapınar istikametine seyir eden H.Ş. idaresindeki 07 ER 095 plakalı otomobil, Naras Köprüsü'ne geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün yanından Naras Çayı'na uçtu. Köprü tabelası ile tarihi Naras Köprüsü'nü gösteren tabela arasından çaya uçan otomobil söğüt ağacının üzerine düşerken, sürücü araçtan kendi imkanlarıyla yara almadan çıktı. Çayda suya batarak kaybolan otomobil, sabah dalgıçlar tarafından Naras Köprüsü'nün altında ağaç dallarına takılı vaziyette bulundu. Dalgıçların halat bağladığı otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı. Otomobilin vinçten alınması sırasında bazı vatandaşların otomobili halatla çekmeye çalıştığı sırada otomobilin tamponu kopunca tehlike yaşandı.


"Köprü yenilenmeli"


Dikmen Mahallesi Muhtarı İsa Şahin, Naras Köprüsü'nün Manavgat merkez ile Manavgat'ın çok sayıda köyü, Oymapınar ve Manavgat barajlarıyla İbradı ilçesine ulaşım sağlayan yol üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek, "Köprü trafik açısından yetersiz kalmasının yanı sıra tehlike arz ediyor. Karşılıklı iki araç köprüye sığmadığı için bir araç geçerken karşıdan gelen araç beklemek zorunda kalıyor. Bu köprünün yenilenmesi için birilerinin ölmesi beklenmesin" dedi. - ANTALYA

Oymapınar, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
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