Nardugan Bayramı Marmaris'te Coşkuyla Kutlandı
5 saat önce
Nardugan Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlandıMUĞLA - Nardugan Bayramı Marmaris'te düzenlen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
Nardugan Bayramı Marmaris
'te coşkuyla kutlandı
MUĞLA - Nardugan Bayramı Marmaris'te düzenlen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Nardugan Bayramı Marmaris Belediyesi
tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kutlamanın adresi, kent merkezinde yer alan Marmaris 19 Mayıs
Gençlik Meydanı oldu. Vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek kutlamalara akın etti. Etkinlikte ateş yakıldı, meydana konulan dilek ağacına dilekler tutulup renkli bezler bağlandı. Etkinlik kapsamında müzik ve dans grupları sergiledikleri performansla eğlenceyi doruğa çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:44 Kaynak: İHA
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