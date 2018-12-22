Nardugan Bayramı, Marmaris'te Kutlandı
6 saat önce
Nardugan Bayramı, Marmaris'te kutlandı.
Nardugan Bayramı, Marmaris
'te kutlandı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Nardugan Bayramı, Marmaris Belediyesi
tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kutlamanın adresi, kent merkezinde yer alan Marmaris 19 Mayıs
Gençlik Meydanı oldu. Vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek kutlamalara akın etti. Etkinlik kapsamında müzik ve dans grupları sergiledikleri performansla eğlenceyi doruğa çıkardı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:13 Kaynak: İHA
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