Son Dakika Haberleri: Nardugan Bayramı, Marmaris'te Kutlandı

Nardugan Bayramı, Marmaris'te Kutlandı

6 saat önce

Nardugan Bayramı, Marmaris'te kutlandı.

Nardugan Bayramı, Marmaris'te Kutlandı, System.String[]
Nardugan Bayramı, Marmaris'te kutlandı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Nardugan Bayramı, Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kutlamanın adresi, kent merkezinde yer alan Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı oldu. Vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek kutlamalara akın etti. Etkinlik kapsamında müzik ve dans grupları sergiledikleri performansla eğlenceyi doruğa çıkardı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:13 Kaynak: İHA

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Yaşam
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