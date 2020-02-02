Narenciye bahçelerine dadanan hırsızlara hava destekli uygulama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Narenciye bahçelerine dadanan hırsızlara hava destekli uygulama - Son Dakika

Narenciye bahçelerine dadanan hırsızlara hava destekli uygulama

7 saat önce

Adana'da polis ekipleri, havadan helikopter ve drone desteğiyle narenciye bahçelerinde hırsızlara karşı uygulama yaptı.

Narenciye bahçelerine dadanan hırsızlara hava destekli uygulama, System.String[]

Adana'da polis ekipleri, havadan helikopter ve drone desteğiyle narenciye bahçelerinde hırsızlara karşı uygulama yaptı.


Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı, Yalmanlı, Dervişler, Koyuncu ve Salmanbeyli mahallelerinde son dönemlerde akşam saatlerinde bahçelerden tonlarca mandalina ve portakal çalındı. Bunun üzerine de Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hırsızlara karşı mahalle bekçileriyle birlikte her türlü tedbiri aldı.


Akşam saatlerinde de ekipler, 5 mahallede havadan helikopter ve drone desteğiyle uygulama yapıp bahçeleri termal kamerayla taradı. Uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alınan uygulamada, bahçelerde herhangi bir hırsıza rastlanmadı. Uygulamaların devam edeceği öğrenildi. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:13 Kaynak: İHA
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