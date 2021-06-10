Narenciye bahçesinde balık topladılar - Son Dakika

- Narenciye bahçesinde balık topladılar

Adana'da dün akşam etkili olan şiddetli yağışlardan sonra alabalık çiftliklerindeki tonlarca balık sel sularıyla birlikte narenciye bahçelerine saçıldı

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren narenciye bahçelerinde tonlarca balık topladı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli yağışlardan sonra alabalık çiftliğindeki tonlarca balık sel sularıyla birlikte narenciye bahçelerine saçıldı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren narenciye bahçelerinde balık topladı.

Acarmantaş Mahallesinde Metin Kılıçlı ve Mehmet Gebenli'ye ait alabalık çiftliklerindeki havuzlar, şiddetli yağışlardan dolayı taştı. Oluşan sel nedeniyle tonlarca balık sel sularıyla birlikte narenciye bahçelerine saçıldı. Vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte portakal topladıkları sel ve küfeleriyle tonlarca alabalık topladı.

Balık toplamaya gelen Halil Can Alasırt, kışın narenciye şimdide küfelerle balık topladıklarını yaşanan manzaranın da üzücü olduğunu söyledi.

Mehmet Yastı ise yeni açtıkları işletmelerinin selden zarar gördüğünü belirterek, "Dün akşamüzeri aniden bastıran yağış hepimizi korkuttu. Adeta baraj kapakları açıldı sandık. Alabalık çiftliğinde tonlarca balık tarlalara savruldu. Geceden beri vatandaşlar toplamak için mesai yapıyor. Kalırsa koku yapacak çünkü. Narenciye ağaçlarında da şiddetli dolu nedeni ile hasar büyük" diye konuştu.

Vatandaşlardan birininin ise tarlada 5 kiloluk yayın balığı yakaladı.