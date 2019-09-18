Narenciye bahçesinde içki imalathanesi kurmuşlar
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde narenciye bahçesinde oluşturulan imalathanede 460 litre satışa hazır, 6 bin litre yapım aşamasında sahte rakı ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:06 Kaynak: AA
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde narenciye bahçesinde oluşturulan imalathanede 460 litre satışa hazır, 6 bin litre yapım aşamasında sahte rakı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde sahte içki yapımı için imalathane oluşturulduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 460 litre satışa hazır, 6 bin litre yapım aşamasında sahte rakı ele geçirdi.
Şüpheliler M.Y. ve E.Y. gözaltına alındı, sahte içkiler imha edildi.
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