Narenciye döküğü toplayan şahıslara ateş açıldı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
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Narenciye döküğü toplayan şahıslara ateş açıldı: 1'i ağır 4 yaralı

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde bahçede dökük narenciye toplayan şahısların üzerine silahla ateş açılması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Narenciye döküğü toplayan şahıslara ateş açıldı: 1'i ağır 4 yaralı, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde bahçede dökük narenciye toplayan şahısların üzerine silahla ateş açılması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesi içerisinde meydana geldi. Aynı aileden 5 kişi Turunçlu Mahallesi'nde bir bahçeye izinsiz bir şekilde narenciye döküğü toplamaya gitti. Toplama yaptıkları esnada bahçe sahibi tarafından uyarıldı. İddiaya göre, şahısların bahçeyi terk etmeleri istendi şahıslar geldikleri araç ile uzaklaşırken iddialara göre bir kadın ile tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından kimliği belirlenemeyen bir kişi elindeki tüfekle araç içerisinde bulunanlara kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralanan Hatice T., Beyhan T., Adem T. ve Rabia S. isimli şahıslar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralılardan 15 yaşındaki Beyhan T. yapılan ilk müdahalenin ardından Adana'ya sevk edildi. Diğer 3 yaralının tedavisi halen devam ediyor. Yaşanan olayla ilgili olarak Y.G. isimli şahsın jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:09 Kaynak: İHA
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