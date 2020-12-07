- Narenciye fabrikalarında pandemi tedbirleri üst düzeyde - Son Dakika

- Narenciye fabrikalarında pandemi tedbirleri üst düzeyde

07.12.2020 09:22

- Narenciye fabrikalarında pandemi tedbirleri üst düzeyde Mersin'de ihracat pazarında öne çıkan narenciyede paketleme tesislerinde çalışmalar, kapasitenin yarısının altında işçiyle maske, mesafe ve hijyen kuralları öncelikli olarak sürdürülüyor Vücut direncini arttırdığı bilinen narenciye...

- Narenciye fabrikalarında pandemi tedbirleri üst düzeyde

Mersin'de ihracat pazarında öne çıkan narenciyede paketleme tesislerinde çalışmalar, kapasitenin yarısının altında işçiyle maske, mesafe ve hijyen kuralları öncelikli olarak sürdürülüyor

MERSİN - Vücut direncini arttırdığı bilinen narenciye ürünleri pandemi döneminde ihracat pazarında öne çıkarken, bu ürünleri hem iç, hem dış pazara hazırlayan firmalar tesislerinde korona virüs tedbirlerini en üst düzeyde tutuyor. Kapasitenin yarısının da altında işçiyle sürdürülen faaliyette maske, mesafe ve hijyen birinci öncelik.

Yaklaşık 30 yıldır Mersin'in Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren firmanın yönetim kurulu üyesi iş insanı Murat Topal, korona virüs sebebiyle yaşanan sıkıntıları en az hasarla atlatmanın gayreti içinde olduklarını söyledi. Topal, "Firmamız Mersin Erdemli bölgesinde 30 yıldır narenciye üzerine faaliyet göstermektedir. Yurt içi ve yurt dışında şubelerimiz bulunmaktadır. Rusya, Ukrayna, Balkan ülkeleri ve Azerbaycan başta olmak üzere bir çok ülkeye ihracatımız devam etmektedir. Dünyanın ve ülkemizin bulunduğu şartlardan dolayı gelinen bu noktada firmamız her türlü faaliyetine devam etmektedir. Covid-19 sebebiyle yaşanan sıkıntıları elimizden geldiğince en az hasarla atlatmaya çalışmaktayız. Hijyen, maske ve diğer bütün kurallara uyarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz" dedi.

"Narenciye ürünlerine talep artıyor"

Pandemi ile birlikte narenciye ürünlerinde talep artışı yaşandığını ifade eden Topal, "Yurt içi ve yurt dışında pazarda talep artışından dolayı firmamız çalışmalarını daha yoğun bir şekilde devam ettirmektedir. Özellikle Balkan ülkeleri ve Rusya'ya ihracatımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Covid-19 sebebiyle limona olan talep, narenciye ürünlerine olan talep daha da artmaya devam etmektedir. Narenciye ürünlerinin Covid-19'a olan faydasından dolayı ihracat talebi yüzde 40, yüzde 50 oranında artış göstermektedir. Bu sebepten dolayı bizim faaliyetlerimiz de ona göre artmaktadır. Hem yurtiçi pazarda, hem de yurt dışı pazarda" diye konuştu.

"Maske, mesafe ve hijyen birinci önceliğimiz"

Pandemi kurallarına harfiyen uyduklarını da aktaran Topal, "Bakanlığımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda firmamız bütün hijyen kurallarına uyup faaliyetine devam etmektedir. Maske, mesafe ve hijyeni birinci önceliğimiz olarak tutuyoruz. Çalışanlarımıza o yönde talimatlar vererek çalışmalarımıza faaliyetimize olabildiğince devam ediyoruz. Şuanda 100 civarı çalışanımız var. Kapasitemizi de düşürmüş bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Pandemiye rağmen ihracat gerçekleştiren firmalar olarak bir de taleplerinin olduğunu dile getiren Topal, "Geldiğimiz bu noktada, bizim naçizane talebimiz, isteğimiz, yaklaşık 3 yıldır verilmeyen ihracat teşvikinin tekrardan verilmesi. Bir nebze de olsa biz ihracatçılara can suyu olması açısından bizim için çok önem arz etmektedir. Devletimizden, hükümetimizden bu yönde bir talebimiz vardır" dedi.

- Narenciye fabrikalarında pandemi tedbirleri üst düzeyde
- Narenciye fabrikalarında pandemi tedbirleri üst düzeyde
- Narenciye fabrikalarında pandemi tedbirleri üst düzeyde
- Narenciye fabrikalarında pandemi tedbirleri üst düzeyde
- Narenciye fabrikalarında pandemi tedbirleri üst düzeyde
- Narenciye fabrikalarında pandemi tedbirleri üst düzeyde
- Narenciye fabrikalarında pandemi tedbirleri üst düzeyde
- Narenciye fabrikalarında pandemi tedbirleri üst düzeyde
- Narenciye fabrikalarında pandemi tedbirleri üst düzeyde

Koronavirüs, Narenciye, İhracat, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Narenciye fabrikalarında pandemi tedbirleri üst düzeyde - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Kumar oynarken yakalandılar, "Cenazemiz var" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştılar Bilim Kurulu üyesinden "Aşı salgını bitirir mi?" sorusuna yanıt: Nüfusun %90'ını aşılarsak durdurduk diyebiliriz Evinde çıkan yangını çaresiz gözlerle izledi! "Canımızdan kıymetli değil" diyerek şükretti AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında İntikam eylemi hazırlığındaki 7 DEAŞ'lı terörist yakalandı Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı
Rıdvan Dilmen Denizlispor maçı sonrası patladı: F.Bahçe Ali Palabıyık'ı yendi Rıdvan Dilmen Denizlispor maçı sonrası patladı: F.Bahçe Ali Palabıyık'ı yendi         
09:43
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 7-13 Aralık tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 7-13 Aralık tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor?         
09:24
Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı         
08:58
Kendisini 9 yerinden bıçaklayıp pompalıyla vuran eşini affeden kadın: Çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi Kendisini 9 yerinden bıçaklayıp pompalıyla vuran eşini affeden kadın: Çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi         
08:51
Kendine Kendine "Mesih" diyen Hasan Mezarcı'dan öldüğü yönündeki iddialara yanıt: Mesihler ölmez         
08:26
Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız         
07:33
Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı         
05:03
Genco Özak, Genco Özak, "Kulkan Erdenet" karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor         
23:48
Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı         
18:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı?         
16:40
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 09:59:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Narenciye fabrikalarında pandemi tedbirleri üst düzeyde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei