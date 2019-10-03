Son Dakika Haberleri: Narenciye Festivali'nde 100 ton ürün kullanılacak
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Narenciye Festivali'nde 100 ton ürün kullanılacak

1 saat önce

Mersin'de bu yıl 7'nci kez düzenlenecek Uluslararası Narenciye Festivali'nde, çeşitli süslemeler ve figürler için 100 ton narenciye kullanılacağı bildirildi.

Narenciye Festivali'nde 100 ton ürün kullanılacak, System.String[]

Mersin'de bu yıl 7'nci kez düzenlenecek Uluslararası Narenciye Festivali'nde, çeşitli süslemeler ve figürler için 100 ton narenciye kullanılacağı bildirildi.

Festivalin İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, yazılı açıklamasında, 1 Kasım'da başlayacak festivalin, kentin en büyük buluşmasına ev sahipliği yapacağını belirtti.

Geçen yıl 300 bin ziyaretçiyi ağırlayan etkinliğin, kentin tanıtımında büyük rol oynadığını vurgulayan Özdemir, "Festivale yönelik tüm planlamalarımızı en ince detayına kadar yapıyoruz. 70 dönümlük festival alanında, 100 ton narenciye kullanılarak yapacağımız süslemeler ve mobil figürlerle renkli bir narenciye dünyası oluşturmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Özdemir, limon, portakal ve greyfurt kullanılarak oluşturulacak ahtapot, gitar, tren, denizaltı, maymun, semazen, uçak, helikopter ve araba gibi 30 figürün, ilgi odağı olacağını düşündüklerini belirterek, yaklaşık 2 bin 500 kişiden oluşacak kortejin de etkinliğe coşku katacağını bildirdi.

Davetlilere renkli festival sunmayı amaçladıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

" Rusya, Kamerun, Hırvatistan, Hindistan, Kırgızistan'ın da aralarında olduğu 30'a yakın ülkeden gelen yaklaşık 700 gösteri sanatçısı, yerel kıyafetleri ve geleneksel dans gösterileriyle festivalimizde yer alacaklar. Yerli gruplarımız ise kendilerine özgü performanslarını sergileyecekler. Açılacak stantlar ve yapılacak ikramların yanı sıra, mağazalarımız ve esnafımız tarafından düzenlenecek indirim haftası etkinliği, narenciye temalı özel tasarım kıyafetlerden oluşan defile, ödüllü yarışmalar, narenciye lezzetleri ile hazırlanan yemekler, yelken, 'flyboard' ve jet ski gösterileri gibi çok sayıda etkinlikle, festivalimizin büyük ilgi çekeceğini umuyoruz."

Uluslararası Narenciye Festivali, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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