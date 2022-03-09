Adana'da 4 ton narenciye ve bahçedeki evden televizyon çalıp sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 4 ton narenciye ve bahçedeki evden televizyon çalıp sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı

09.03.2022 09:39

Adana'da 4 ton narenciye ve bahçedeki evden televizyon çalıp sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı ADANA Adana'da 4 ton narenciye ve bahçedeki evden televizyon çalıp sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

Adana'da 4 ton narenciye ve bahçedeki evden televizyon çalıp sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı

ADANA Adana'da 4 ton narenciye ve bahçedeki evden televizyon çalıp sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 2 Mart günü Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde narenciye bahçesine gelen Bayram Ç. ağaçlardaki portakalların toplandığını görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 ton portakal çaldığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, portakalları Burak A. (23), Hüseyin A. (20), Veysel Ö. ile S.M.'nin çaldığını belirledi. Ayrıca şüphelilerin aynı gün Emre K.'nin evindeki 2 televizyon ve güneş inverter cihazı çaldığı tespit edildi.

Polis ekipleri, evlerine düzenlenen eş zamanlı baskında 4 şüpheliyi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çalıntı televizyon ve güneş inverter cihazı da ele geçirilirken, 4 ton portakalın ise 11 bin TL karşılığında Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki komisyoncu Mehmet T.'ye satıldığı belirlendi. Emniyete götürülen şüphelilerin, portakal hırsızlığı yapmadıklarını öne sürerek suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Burak A., Hüseyin A., Veysel Ö. ile S.M. adliyeye sevk edildi. Komisyoncudan alınan 4 ton portakal ile televizyon ve güneş inverter cihazı sahiplerine teslim edildi.

Adana'da 4 ton narenciye ve bahçedeki evden televizyon çalıp sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı
Adana'da 4 ton narenciye ve bahçedeki evden televizyon çalıp sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı
Adana'da 4 ton narenciye ve bahçedeki evden televizyon çalıp sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı
Adana'da 4 ton narenciye ve bahçedeki evden televizyon çalıp sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı
Adana'da 4 ton narenciye ve bahçedeki evden televizyon çalıp sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı
Adana'da 4 ton narenciye ve bahçedeki evden televizyon çalıp sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Narenciye, Adana, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 4 ton narenciye ve bahçedeki evden televizyon çalıp sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 4 ton narenciye ve bahçedeki evden televizyon çalıp sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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