Narenciye ihracatı 2021'de Türkiye'ye 934 milyon 891 bin dolar getirdi - Son Dakika

Narenciye ihracatı 2021'de 934 milyon 891 bin dolarlık döviz girdisiyle Türkiye ekonomisine katkı sundu.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020'de 1 milyon 801 bin ton ürün ihraç edilen turunçgilde, 2021'de bu rakam 1 milyon 963 bin tona ulaştı.

Narenciyede, 2021 yılı ihracatında miktar bazlı artışın yanı sıra dolar bazlı yükseliş de sağlandı.

2020'de 932 milyon 803 bin dolar olan narenciye dış satımı, 2021'de 934 milyon 891 bin dolara ulaştı.

En çok ihraç edilen ürün mandalina oldu

Turunçgilde en çok dış satımı yapılan ürün mandalina oldu. Bunu sırasıyla limon, portakal ve greyfurt takip etti.

Ülke ekonomisine 2020'de 437 milyon 539 bin dolarlık döviz katkısı sunan mandalina ihracatı, 2021'de yüzde 4 artışla 453 milyon 607 bin dolara yükseldi.

Limonun 2021 ihracatı ise önceki seneye göre yüzde 7 artışla 293 milyon 301 bin dolar olarak kaydedildi.

İhracatı azalan ürünler ise portakal ve greyfurt oldu. Geçen yıl portakal ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 18, greyfurt ise yüzde 11 azalış gösterdi.

"Bu tablo daha iyi noktalara geleceğimizi gösteriyor"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, turunçgilin yaş meyve ve sebze ihracatında önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınına rağmen 2021'de elde edilen döviz girdisinin önemine dikkati çeken Kaçmaz, Türk turunçgilinin, aroması ve uzun raf ömründen dolayı tercih edildiğini aktardı.

Kaçmaz, her geçen yıl ülke ihracatına sundukları katkıyı artırma hedefinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İhracatın önümüzdeki yıllarda yüksek seviyelere çıkacağını beklemekteyiz. Şu anda eğilim bunu gösteriyor. Üretimde ve ambalajda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu tablo daha iyi noktalara geleceğimizi gösteriyor. Kovid-19 tarımın stratejik bir sektör olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Turunçgil üretimi bu dönemde arttı. Özellikle C vitamininden dolayı bağışıklık sisteminin güçlendirmesine katkısı olduğu için tüketim alışkanlıkları turunçgile yöneldi. Bu tüketimin artmasından dolayı mutluyuz. Herhangi bir afet yaşamazsak 2022 turunçgil ihracatında da artış bekliyoruz. Yeni yıldaki hedefimiz, geleneksel pazarlarımızı korumanın yanı sıra pazar çeşitliliğimizi artırmak."

İhracat rakamları

Türkiye'den 2020 ve 2021'de ürünlere göre turunçgil ihracatı ve değişimi şöyle oluştu:

Ürün2020 (dolar)2021 (dolar)Değişim (yüzde)

Mandalina437.539.483453.607.7734

Limon273.822.833293.301.1777

Portakal128.795.913105.629.822-18

Greyfurt92.553.52282.087.016-11

TOPLAM932.803.072934.891.4420,2