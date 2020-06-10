Narenciye ihracatındaki artış sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Narenciye ihracatındaki artış sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, yılın ilk 5 ayında narenciye ihracatının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 326 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Narenciye ihracatındaki artış sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü, System.String[]

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, yılın ilk 5 ayında narenciye ihracatının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 326 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş sebze meyve ihracatı içerisinde narenciyenin önemli bir paya sahip olduğunu ifade etti.

Turunçgillerde ihracat artışının sektör temsilcilerini memnun ettiğini dile getiren Kaçmaz, "Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 586 bin ton narenciye ihracatı karşılığında 252 milyon dolar, bu yılın aynı döneminde ise 635 bin ton karşılığında 326 milyon dolar gelir elde edilmiştir." dedi.

Kaçmaz, dış satımda ürün bazında ilk sırada yer alan greyfurtu, mandalina ve portakalın takip ettiğini bildirdi.

" Türkiye, turunçgillerde küresel oyuncu haline geldi"

Bu yıl Avrupa Birliği ülkelerine ihracatın arttığı bilgisini veren Kaçmaz, şöyle devam etti:

"En çok ihracat 118 milyon 748 bin dolarla Rusya'ya gerçekleştirildi. Bunu Ukrayna, Irak, Romanya ve Polonya takip etti. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracatımızdaki artış bizleri sevindirdi. Hollanda'ya ihracatımız yüzde 171, Almanya'ya da yüzde 50 arttı. Artık tüm dünya bizden turunçgil talep etmektedir. Türkiye, turunçgillerde küresel oyuncu haline geldi. Gelecek yıllarda hem üretim hem de ihracatımız artacaktır."

Kaçmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tarımsal üretimin devam etmesinin önemine değinerek, "Türkiye, Kovid-19 sürecini çok başarılı şekilde yönetti. Dünya ülkeleri ürünlerimize güvenle yaklaştı, dolayısıyla talep daha çok arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kaçmaz, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Narenciye ihracatındaki artış sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti 2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor         
17:51
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı         
17:37
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü         
17:35
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı         
17:26
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi         
17:17
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu 1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu         
17:05
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı         
17:03
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı         
17:01
Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı         
17:00
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:58
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü         
16:50
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti         
16:43
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti         
16:42
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi         
16:39
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü         
16:37
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı 60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı         
16:34
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak         
16:26
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:19
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok         
16:17
Bombalama sonucu keşfedilen büyüleyici güzellikteki plaj: Playa Del Amor Bombalama sonucu keşfedilen büyüleyici güzellikteki plaj: Playa Del Amor         
16:09
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı         
15:59
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi         
15:55
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı         
15:52
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var         
15:28
İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir         
15:23
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi         
15:20
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak         
15:17
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı         
15:17
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı 4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 18:10:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Narenciye ihracatındaki artış sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]