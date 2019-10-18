Narenciye işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 26 yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile demir yüklü tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
Hacı Kartal'ın kullandığı 01 ABT 581 plakalı, narenciye işçilerini taşıyan minibüs, Erzin- Osmaniye kara yolunda, Halit Topal'ın kontrolündeki 31 PA 838 plakalı, inşaat demiri yüklü tırla çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.
Kazada yaralanan 27 kişi bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Adile Bahçe, Osmaniye Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.