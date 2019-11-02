Son Dakika Haberleri: Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defile
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Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defile

6 saat önce

Mersin'de bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında düzenlenen defilede narenciye motifleriyle işlenen kıyafetler sergilendi.

Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defile, System.String[]

Mersin'de bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında düzenlenen defilede narenciye motifleriyle işlenen kıyafetler sergilendi.

Sahil bandındaki defilede podyuma çıkan mankenler, limon, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyvelerin motifleriyle süslenmiş kıyafetleri tanıttı.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsünün organize ettiği defilede, birbirinden ilginç 30 kıyafet yer alırken, gerçek ağaçla süslenen bir tasarım izleyicilerden ilgi gördü.

Defilenin finali, Türk bayrağını yansıtan ay ve yıldız süslemeli kıyafeti taşıyan mankenle yapıldı.

Vatandaşlar, defileye ilgi gösterdi.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:42 Kaynak: AA
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