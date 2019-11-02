Son Dakika Haberleri: Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defile
Son Dakika Güncel Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defile

Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defile

6 saat önce

Mersin'de bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında düzenlenen defilede narenciye motifleriyle işlenen kıyafetler sergilendi.

Mersin'de bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında düzenlenen defilede narenciye motifleriyle işlenen kıyafetler sergilendi.

Sahil bandındaki defilede podyuma çıkan mankenler, limon, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyvelerin motifleriyle süslenmiş kıyafetleri tanıttı.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsünün organize ettiği defilede, birbirinden ilginç 30 kıyafet yer alırken, gerçek ağaçla süslenen bir tasarım izleyicilerden ilgi gördü.

Defilenin finali, Türk bayrağını yansıtan ay ve yıldız süslemeli kıyafeti taşıyan mankenle yapıldı.

Vatandaşlar, defileye ilgi gösterdi.

Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defile

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:50 Kaynak: AA
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