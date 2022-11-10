Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kız çocuğu kurtarılamadı.Dicle'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli tıpta otopsisi tamamlanan Dicle'nin cenazesini babası Mehmet Resul Selçuk teslim aldı. Cenaze defnedilmek üzere Diyarbakır 'ın Dicle ilçesine götürüldü.

Hürriyet Mahallesi Hanifi Soylu Bulvarı üzerindeki bir narenciye paketleme fabrikasında işçi olarak çalışan Dicle Nur Selçuk (14), kıyafetini paketleme makinasına kaptırdı. Ağır yaralanan Dicle, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Selçuk, Hatay, Dicle, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 14 yaşındaki kız çocuğu narenciye makinesine takılarak feci şekilde yaşamını yitirdi - Son Dakika

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