14 yaşındaki kız çocuğu narenciye makinesine takılarak feci şekilde yaşamını yitirdi - Son Dakika
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14 yaşındaki kız çocuğu narenciye makinesine takılarak feci şekilde yaşamını yitirdi

10.11.2022 12:58

Hatay'ın Erzin ilçesinde paketleme fabrikasında kıyafetinin makineye sıkışması nedeniyle ağır yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınlarının hastane önündeki bekleyişleri de yürekleri dağladı.

Hürriyet Mahallesi Hanifi Soylu Bulvarı üzerindeki bir narenciye paketleme fabrikasında işçi olarak çalışan Dicle Nur Selçuk (14), kıyafetini paketleme makinasına kaptırdı. Ağır yaralanan Dicle, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

14 yaşındaki kız çocuğu, fabrikada narenciye paketleme makinesine takılarak can verdi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kız çocuğu kurtarılamadı.Dicle'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli tıpta otopsisi tamamlanan Dicle'nin cenazesini babası Mehmet Resul Selçuk teslim aldı. Cenaze defnedilmek üzere Diyarbakır'ın Dicle ilçesine götürüldü.

14 yaşındaki kız çocuğu, fabrikada narenciye paketleme makinesine takılarak can verdi
Talihsiz çocuğun yakınları hastane önünde böyle bekledi.
Kaynak: İHA
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Selçuk, Hatay, Dicle, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki kız çocuğu narenciye makinesine takılarak feci şekilde yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 14 yaşındaki kız çocuğu narenciye makinesine takılarak feci şekilde yaşamını yitirdi - Son Dakika
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