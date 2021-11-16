Narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula öldü - Son Dakika

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde, eşarbının takıldığı narenciye paketleme makinesine kapılan Suriye uyruklu Ula Kerem (13), hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Narenciye paketleme fabrikasında Suriyeli Ula Kerem'in eşarbı, bir anda makineye takıldı. Ula Kerem'in kısa sürede paketleme makinesine kapıldığını görenler, hemen yardıma koştu. Bu sırada yardım etmeye çalışan Şehed El İbrahim'in de kolu, makineye sıkıştı. İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sıkıştığı makineden çıkarılan kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Şehed El İbrahim ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.