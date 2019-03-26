Son Dakika Haberleri: Narenciye Paketleme Tesisinde Yangın

Narenciye Paketleme Tesisinde Yangın

1 saat önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Narenciye Paketleme Tesisinde Yangın, System.String[]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Doğankent Mahallesi Karataş Caddesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin sardığı tesisin çatısının bir bölümü çöktü.

Adana Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:48 Kaynak: AA

Yüreğir, Adana, Güncel
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