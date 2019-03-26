Narenciye Paketleme Tesisinde Yangın

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.



Doğankent Mahallesi Karataş Caddesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede alevlerin sardığı tesisin çatısının bir bölümü çöktü.



Adana Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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