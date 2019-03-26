Narenciye Paketleme Tesisinde Yangın
1 saat önce
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Doğankent Mahallesi Karataş Caddesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede alevlerin sardığı tesisin çatısının bir bölümü çöktü.
Adana Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:48 Kaynak: AA
MİT Başkanı Fidan'ın Adını Kullanarak 65 Bin TL'lik Vurgun Yaptı
Polis, Parkta Baygın Halde Yatan Kişinin Başında Nöbet Tuttu
Seçime 5 Gün Kala Son Anket! 2 Büyükşehir El Değiştiriyor
Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor