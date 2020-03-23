Narenciye paketleme tesisinde yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Narenciye paketleme tesisinde yangın - Son Dakika

Narenciye paketleme tesisinde yangın

7 saat önce

- Narenciye paketleme tesisinde yangın Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye paketleme tesisinin bahçesindeki plastik kasalar yandı.

- Narenciye paketleme tesisinde yangın

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye paketleme tesisinin bahçesindeki plastik kasalar yandı. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken tesiste maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, yangın Hanifi Soylu Bulvarı'ndaki narenciye paketleme tesisinde çıktı. Tesisin bahçesinde bulunan plastik kasalarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tesiste çalışanlar olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Gelen ekipler yangını söndürmeye çalışırken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyecilerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangınla ilgili araştırma başlatıldı.

Narenciye paketleme tesisinde yangın

Erzin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:02 Kaynak: İHA

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