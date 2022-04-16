Narenciye satıcısı ölü bulundu - Son Dakika
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Narenciye satıcısı ölü bulundu

16.04.2022 21:08
Narenciye satıcısı ölü bulundu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde narenciye ürünleri satan bir şahıs ürün sattığı yerde ölü olarak bulundu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde narenciye ürünleri satan bir şahıs ürün sattığı yerde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyobası Mahallesi Sancıbeli Mevkiinde yol kenarında narenciye ürünleri satmakta olan C.E ölü olarak bulundu. Köyceğiz Sancıbeli Mevkiinde tezgahta narenciye ürünleri satışı yapan C.E adlı şahıs akşam kaldığı tezgahında iddiaya göre alkol komasına girerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Olaya Köyceğiz Jandarması el koyarken şahsın cansız bedeni Muğla Adli Tıp Merkezine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

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Narenciye, Köyceğiz, Beyobası, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Narenciye satıcısı ölü bulundu - Son Dakika


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