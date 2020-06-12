Narenciye sektöründe "sıcaklık zararı"na karşı TARSİM çalışması sevinci - Son Dakika

Narenciye sektöründe "sıcaklık zararı"na karşı TARSİM çalışması sevinci

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, gelecek yıl itibarıyla narenciyede sıcaklık zararının Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) alınması için bilimsel çalışma başlatılacağını açıklaması, narenciye üretim merkezlerinden Mersin'deki sektör temsilcilerini memnun etti.

Narenciye sektöründe

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, gelecek yıl itibarıyla narenciyede sıcaklık zararının Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) alınması için bilimsel çalışma başlatılacağını açıklaması, narenciye üretim merkezlerinden Mersin'deki sektör temsilcilerini memnun etti.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımın stratejik sektör olarak kabul edildiğini belirtti.

Son günlerde artan sıcaklık nedeniyle narenciye ürünlerinde zarar oluştuğunu dile getiren Kaçmaz, ürünlere ilişkin nihai raporun kısa süre sonra açıklanacağını, zararın boyutunun da böylece belli olacağını söyledi.

Kaçmaz, sıcaklık zararlarının TARSİM kapsamında bulunmadığını dile getirerek şöyle konuştu:

"İklim değişikliklerinden kaynaklanan bu tür olayların TARSİM kapsamında bilimsel çalışmayla incelenecek olması bizleri mutlu etti. Bu olaylar TARSİM kapsamına alınırsa üreticimiz mağduriyet yaşamayacak. Bir afet olduğunda 'Ne yapacağız, ne olacak?' diye düşünmeyecek. Doğal afetle karşılaşıldığında üreticilerimiz süreci rahat bir şekilde atlatacaktır."

"Çiftçimiz garantide olduğunu hissederse daha verimli çalışır"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da bakanlık tarafından yapılacak çalışmanın kapsamlı olacağını ifade etti.

Aşırı sıcaklıktan dolayı kentteki narenciye ürünlerinin zarar gördüğünü söyleyen Kızıltan, "Yapılacak araştırma, öngöremediğimiz birçok doğa olayının zararını ortaya çıkaracaktır. Bu anlamda çok değerli bir çalışma olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'nin narenciye üreticisinin sorunlarına yaklaşımının önemli olduğunu vurgulayan Kızıltan, şunları kaydetti:

"Biz bakanımızla video konferans ile görüştüğümüzde durumu anlatmıştık. Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bizim söylemlerimize kulak verdi ve dikkate aldı. Bu çalışma başarılı olur ve çiftçimiz önünü görecek şekilde çalışır. İleride beklenmedik bir doğal afet çıktığında 'Ürünlerim ne olacak' diye düşünmez. Garantide olduğunu düşünür. Çiftçimiz garantide olduğunu hissederse daha verimli çalışır."

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı da bilimsel çalışma yapılacak olmasını çok olumlu bulduğunu, sıcaklık zararının TARSİM kapsamına girmesinin üreticiyi sevindireceğini dile getirdi.

Tarım Sigortaları Havuzu, Bekir Pakdemirli, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Narenciye sektöründe 'sıcaklık zararı'na karşı TARSİM çalışması sevinci - Son Dakika Ekonomi

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