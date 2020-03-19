Narenciye sektöründen iki ayda 228 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Narenciye sektöründen iki ayda 228 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi

Narenciye sektöründen iki ayda 228 milyon dolarlık ihracat

6 saat önce

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, bu yılın ocak-şubat dönemindeki narenciye ihracatının 228 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Narenciye sektöründen iki ayda 228 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, bu yılın ocak-şubat dönemindeki narenciye ihracatının 228 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş sebze meyve ihracatı içerisinde narenciyenin önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Narenciye ihracatında önemli gelişmelerin yaşandığını dile getiren Kaçmaz, "Geçen yılın ocak-şubat aylarında 399 bin ton narenciye ihracatı karşılığında 170 milyon dolar, bu yılın aynı döneminde ise 442 bin ton karşılığında 228 milyon dolar gelir elde ettik." dedi.

Kaçmaz, gelişmelerin sektör temsilcilerini sevindirdiğini belirterek, bu yılın ilk iki ayında Avrupa ülkelerine ihracatın da arttığını ifade etti.

Üründeki kalitenin ihracata yansıdığını aktaran Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Avrupa ülkelerine ihracat olumlu yönde devam ediyor. Polonya'ya geçen yıl 8 bin ton, bu yıl 16 bin ton ihracat gerçekleşmiştir. Almanya'ya 3 bin ton olan ihracatımız 5 bin tonun üzerinde oldu. Ürün bazında ise mandalina, portakal ve greyfurt ihracatında artış mevcut. Son iki yılda en çok ihracatın Rusya, Ukrayna, Irak, Romanya ve Polonya'ya yapıldı. Üreticilerimiz dünyanın istediği ölçekte ve kalitede üretim yapıyor. Önümüzdeki yıllarda bu rakamların giderek artacağını görmekteyiz çünkü ürünlerimize talepler geliyor."

Kaçmaz, ihracatta yeni pazar arayışlarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kemal Kaçmaz, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:06 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor         
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evde kalın" çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı         
09:13
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor         
08:38
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti         
23:13
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız         
23:10
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 17:22:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Narenciye sektöründen iki ayda 228 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]