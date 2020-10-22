Narenciye üreticilerine 5 milyonluk Acil Destek Ödeneği - Son Dakika

Narenciye üreticilerine 5 milyonluk Acil Destek Ödeneği

22.10.2020 09:15
Narenciye üreticilerine 5 milyonluk Acil Destek Ödeneği, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde sıcak havalar sebebiyle ürünleri zarar gören narenciye üreticilerine, 5 milyon TL'lik Acil Destek Ödeneği gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sıcak havalar sebebiyle ürünleri zarar gören narenciye üreticilerine, 5 milyon TL'lik Acil Destek Ödeneği gönderildi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da geçtiğimiz Mayıs ayında yaşanan aşırı sıcaklar dolayısıyla ürünlerini kaybeden narenciye üreticilerinin zararları Acil Destek Ödeneği ile karşılanacak. Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak ve Yenipazar ilçelerindeki 76 mahallede toplam 42 bin 310 ton ürünün zarar görmesinin ardından harekete geçen Aydın Valiliği'ne, Cumhurbaşkanlığı tarafından üreticilerin zararlarının karşılanması için 5 milyon TL'lik ödenek gönderildi. Gönderilen ödeneğin dağıtılması için Aydın Valiliği koordinesinde İl Hasar Ödenek Harcama Komisyonu oluşturuldu. Komisyon tarafından alınan karara göre, Sultanhisar ilçesindeki 332 üreticiye dağıtılması için 550 bin TL, Nazilli'deki 995 üreticiye dağıtılması için 2 milyon 100 bin TL, Kuyucak ilçesindeki 906 üreticiye dağıtılması için 2 milyon 230 bin TL ve Yenipazar'daki 176 üreticiye verilmesi için ise 120 bin TL'lik ödenekler ilçe kaymakamlıklarına aktarıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada "15-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında görülen sıcak hava dalgası nedeniyle Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak ve Yenipazar ilçelerimizde 76 mahallede 2 bin 409 üreticimize ait 21 bin 320,4 dekar narenciye bahçesinde 42 bin 310,9 ton üründe zarar meydana gelmiştir. Meydana gelen narenciye zararlarıyla ilgili tespiti yapılan Kesin İcmaller üzerinden, Cumhurbaşkanlığımızdan yardım ödeneği talep edilmiş ve Cumhurbaşkanlığımızca zarar gören üreticilere dağıtılmak üzere Valiliğimize 5 milyon TL. Acil Destek Giderleri Ödeneği aktarılmıştır. Valiliğimizce, ödeneğin dağıtılması amacıyla İl Hasar Ödenek Harcama Komisyonu oluşturulmuş ve gönderilen ödeneğinin zarar gören üreticilere dağıtılması hususları komisyonda görüşülüp karara bağlanmıştır. Bu kapsamda toplam 2 bin 409 üreticimize 5 milyon TL yardım tutarı, ilçe

kaymakamlıklarımızda oluşturulan İlçe Hasar Ödenek Harcama Komisyonları tarafından banka hesaplarına yatırılmak suretiyle dağıtımı tamamlanmıştır. Valiliğimiz kurum ve kuruluşları ile birlikte her zaman ve her şart altında üreticilerimize destek olacak, çiftçilerimizin kaliteli ve verimli üretim yapabilmesi, bol kazanç elde etmesi için tüm imkanlarını seferber etmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Narenciye üreticilerine 5 milyonluk Acil Destek Ödeneği
Narenciye üreticilerine 5 milyonluk Acil Destek Ödeneği
Narenciye üreticilerine 5 milyonluk Acil Destek Ödeneği

Türk Lirası, Narenciye, 112 Acil, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Narenciye üreticilerine 5 milyonluk Acil Destek Ödeneği - Son Dakika

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