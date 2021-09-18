Narenciye üreticisi destek bekliyor

Türkiye'nin narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Ortaca ve Dalaman'da düşük fiyat nedeni ile limon üreticisi zor günler geçirirken, üreticiler de destek bekliyor. Bu yıl 100 bin ton civarında limon üretiminin gerçekleştirildiği bölgede, ürünün kilogram fiyatı dalında 1 buçuk liraya kadar düştü.

Dalaman ve Ortaca Ziraat Odası Başkanları, üreticiler ile birlikte bahçelerde limonları inceledi. Yapılan açıklamada, artan üretim maliyetleri ve düşük fiyat nedeni ile narenciye için taban fiyat belirlenmesi talep edildi. Bölgede yıllık 100 bin ton limon üretimi olduğunu aktaran Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, "Geçen sene rekolte düşük olmasına rağmen limon 3 liraya kadar alıcı buldu. Bu yıl ise 1 buçuk liraya yani maliyetine çok az alım var. Bu şekilde üreticilerimiz önümüzdeki yıllarda limon üretiminde çok sıkıntıya düşecek. Maliyetler çok arttı. Limonların çoğu dalında kalacak gibi görünüyor" diye konuştu.

Narenciyede ihracatın önemini vurgulayan Çöllü, "Tüccarlarda ihracat olmadığından şikayet ediyor. İhracat açılırsa bölgemiz için daha hayırlı olacak diye umut ediyoruz. Mayıs sonu gibi sözleşmeler yapılır, bu aylarda da kesimler hızlı şekilde devam ederdi. Bu sene ise daha alımı yapılmamış çok bahçemiz var. Kesilmesi gereken limonlara daha dokunulmuyor. En fazla Ekime kadar hasat edilmesi gerekir. Kasım başladığı zaman kabuğunu bozmaya başlar, dalında bekletilirse ihracata gelmez. Ortaca'da 70, Dalaman'da 30 bin ton civarı toplam 100 bin ton limon üretimi var" dedi.

Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, çiftçinin limon üretiminde maliyetinin işçiliği dahil 1 buçuk lirayı bulduğunu söyledi. Tarımsal üretimin önemine değinen Tuncay, "Şu anda çiftçilerimize ürün alamı için 1 buçuk lira fiyat veriliyor. Bu zaten üretim maliyeti, çiftçilerimize kar kalmıyor. İlaç, gübre, mazot ve ilaçlama makinaları maliyetleri arttı. Geçen sene limon 2 buçuk, 3 lira arasında alıcı buldu. Maliyetlerin arttığı bu sene verilen fiyatlarla çiftçilerimiz üretim yapmamayı ve ağaçlarını kesmeyi düşünmeye başladı. Çiftçilerimiz üretim yapmazsa biz aç kalırız. Tarımsal üretim en az sanayi kadar önemli" şeklinde konuştu. - MUĞLA