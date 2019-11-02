Son Dakika Haberleri: Narenciyeden kıyafetler göz kamaştırdı
Son Dakika Güncel Narenciyeden kıyafetler göz kamaştırdı

Narenciyeden kıyafetler göz kamaştırdı

6 saat önce

Mersin'de bu yıl 7.'si gerçekleştirilen Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında düzenlenen "narenciye" temalı defile izleyenleri etkiledi.

Narenciyeden kıyafetler göz kamaştırdı, System.String[]

Mersin'de bu yıl 7.'si gerçekleştirilen Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında düzenlenen "narenciye" temalı defile izleyenleri etkiledi. Narenciye ürünlerinin kullanıldığı kıyafetlerle boy gösteren mankenler, izleyenlerden tam not aldı. Ayrıca farklı ülkelerden gelen dans gruplarının ve flyboard gösterisi de festivale renk kattı.


İlki 2010 yılında yapılan ve 2015 yılına kadar aralıksız sürdürülen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, çeşitli sebeplerden dolayı ara vermişti. Geçen yıl yeniden başlayan festivalin bu yıl 7.'si başladı. Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yüzde 55'inin karşılandığı Mersin'de gerçekleştirilen Uluslararası Narenciye Festivali, sabah saatlerinde kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikler kapsamında 100 ton narenciye kullanılarak birbirinden ilginç figürler ortaya çıkartılırken, festival alanı karnaval havasına döndü.


Festival kapsamında merkez Mezitli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kültür Park içerisinde narenciye temalı defile düzenlendi. Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından aylar öncesi hazırlıklarına başlanan defile, izleyenleri etkiledi. Narenciye ürünlerinin kullanıldığı kıyafetlerle boy gösteren mankenler, tam not aldı. Ayrıca 25 ülkeden gelen 700 gösteri grupları ve flyboard gösterisi de festivali renklendirdi.


Mersin Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası, merkez ilçe belediyeleri ve çok sayıda kuruluşun desteğiyle düzenlenen festival yarınki etkinliklerle devam edecek. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne'de şüpheli ölüm: 2 çocuk annesi kadın banyoda hareketsiz halde yatarken bulundu
Ziya Selçuk, terör örgütünün tehdit ettiği Seçil öğretmen için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu Konya'da son 2 günde, 3 bebek ile 2 yaşındaki bir kız çocuğu terk edilmiş halde bulundu Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 03:22:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Narenciyeden kıyafetler göz kamaştırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]