Narenciyenin başkentinde güle oynaya hasat - Son Dakika
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Narenciyenin başkentinde güle oynaya hasat

7 saat önce

Narenciyenin başkenti olarak bilinen Adana'nın Kozan ilçesinde mandalina hasadı sürüyor.

Narenciyenin başkentinde güle oynaya hasat, System.String[]

Narenciyenin başkenti olarak bilinen Adana'nın Kozan ilçesinde mandalina hasadı sürüyor. Mevsimlik tarım işçileri binlerce dönümlük alanlarda tonlarca mandalinanın yurt içi ve yurt dışına gönderilmesi için yoğun mesai yapıyor.


100 bin dekar dönümde yıllık 400 bin ton narenciye elde edilen Kozan'da bu yıl verimli bir mandalina sezonu gerçekleşiyor.


Çukurova topraklarında yetişen mandalinalar, Irak, Rusya ve dünya ülkelerine ihraç edilerek bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.


Türkiye'de 81 ile sevkıyatı gerçekleşen mandalinalar, tarım işçilerinin neşeli hasadıyla kasalara yükleniyor. Mandalina bahçelerinde hem oynayan hem de hasat yapan işçiler günlük 65 lira yevmiye ile çalışıyor.


Tarım işçisi olan Fatoş Demir bu işi severek yaptığını belirterek, çalışmaya geldiği zaman çocuklarına babalarının baktığını söyledi.


Tarım işçisi Sibel Durmuşoğlu da bu yıl mandalina hasadının verimli geçtiğini belirterek "Sabah 7'de mesaiye başlıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz" dedi.


Tarım işçilerinden Neslihan Bektaş ise "Hem oynuyoruz hem topluyoruz. Bir aklım evde çocuklarım da bir aklım mandalinada" diye konuştu.


İşçilerin çavuşu olan Erdem Batuken işçileri ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Sabah 5'te toplanıyoruz. Tırı erken doldurursak mesai erken bitiyor. Çalışmamıza bağlı. Geçen seneye nazaran iyi bir sezon geçiriyoruz. Biz bir tır mandalina için 60 kişi ile çalışıyoruz" dedi. - ADANA

Adana, Kozan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:33 Kaynak: İHA
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