Üye Girişi
Narenciyenin kabusu 'Akdeniz meyve sineği'ne karşı ilaçlama seferberliği - Son Dakika

Narenciyenin kabusu 'Akdeniz meyve sineği'ne karşı ilaçlama seferberliği

02.07.2021 11:50
Narenciyenin kabusu 'Akdeniz meyve sineği'ne karşı ilaçlama seferberliği, System.String[]

Adana'da kış aylarının kurak geçmesi, kavun ve karpuzun da tarlada kalması nedeniyle popülasyonu artan Akdeniz meyve sineğine karşı ilaçlama seferberliği başlatıldı.

Adana'da kış aylarının kurak geçmesi, kavun ve karpuzun da tarlada kalması nedeniyle popülasyonu artan Akdeniz meyve sineğine karşı ilaçlama seferberliği başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, "Narenciye ihracatında Akdeniz Meyve Sineği toleransı sıfır. Bugüne kadar yaşamadık inşallah bu mücadeleden sonra bu risklerden kurtulmuş olacağız" dedi.

Akdeniz meyve sineği, önlem alınmazsa meyve bahçelerini kırıp geçiriyor. 2018 yılında hava ılıman geçince büyük bir popülasyona ulaşan turunçgil başta olmak üzere birçok meyve çeşidinde problem teşkil eden, ihracatı durma noktasına getiren Akdeniz meyve sineğine karşı kentte ilaçlamalar sıklaştı.

Ancak bu sene de kış mevsiminde havanın kurak geçmesi, kavun ve karpuzun da tarlada kalması nedeniyle Akdeniz meyve sineği popülasyonunda son 3 yıla göre rekor bir artış yaşandı.

İhlas Haber Ajansı'nın geçen 29 Haziran'da yaptığı 'Narenciyenin kabusu "Akdeniz meyve sineği" geri döndü' haberinin ardından kentte ilaçlama seferberliği başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında bütün bahçeleri tek tek dolaşarak ağaçları ilaçlamaya başladı. Yüreğir ilçesine bağlı Taşçı Mahallesi'ndeki ilaçlama sırasında gazetecilere konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, zararlıya karşı mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti.

"Geçtiğimiz yıllara oranla hafif bir artış söz konusu"

Narenciye ihracatında Akdeniz meyve sineği toleransının sıfır olduğunu söyleyen Tekin, "İlimizde yaklaşık 700 bin dekar narenciye alanı bulunmaktadır. Sert çekirdeklilerin hasat döneminin sonuna geldik. Akdeniz meyve sineği de gündeme geldi. Çukurova bölgesinde her yıl Akdeniz meyve sineğiyle mücadelemiz bakanlığımız ve il müdürlüğümüz tarafından kontrol edilmektedir. 2018 yılında pik yapan bir dönem yaşadık. O dönemde ciddi bir mücadeleyle önüne geçmiştik. Bu yıl yine geçtiğimiz yıllara oranla hafif bir artış söz konusu" diye konuştu.

"İhracatta tolerans sıfır"

4 Temmuz'a kadar ilaçlamanın devam edeceğini kaydeden Muhammet Ali Tekin, "Bu ilaçlama sayesinde Akdeniz meyve sineğinin popülasyonu artmadan önüne geçmeyi hedefliyoruz. Şuan ki rakamlarımız 2018 yılına oranla düşük ama tedbir ve kontrol amaçlı ilaçlamaları yaptırıyoruz. Tuzaklarımızdaki ortalama 20 sinek yakalanıyor. Bu bizim için tehlike değil ancak tedbirini almazsak Ağustos ve Eylül ayında narenciyelerde ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Bu riski ortadan kaldırmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Narenciye ihracatında Akdeniz meyve sineği toleransı sıfır. Yani, eğer bu sinekle mücadeleyi yapamazsanız ihracatta sıkıntı yaşıyorsunuz. Bugüne kadar yaşamadık inşallah bu mücadeleden sonra bu risklerden kurtulmuş olacağız. Çiftçimiz ürünlerini sağ salim, sıkıntı olmadan ihracata gönderecek" ifadelerini kullandı. - ADANA

Narenciyenin kabusu 'Akdeniz meyve sineği'ne karşı ilaçlama seferberliği
Narenciyenin kabusu 'Akdeniz meyve sineği'ne karşı ilaçlama seferberliği
Narenciyenin kabusu 'Akdeniz meyve sineği'ne karşı ilaçlama seferberliği
Narenciyenin kabusu 'Akdeniz meyve sineği'ne karşı ilaçlama seferberliği
Narenciyenin kabusu 'Akdeniz meyve sineği'ne karşı ilaçlama seferberliği
Narenciyenin kabusu 'Akdeniz meyve sineği'ne karşı ilaçlama seferberliği
Narenciyenin kabusu 'Akdeniz meyve sineği'ne karşı ilaçlama seferberliği

Narenciye, Akdeniz, Tarım, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Narenciyenin kabusu 'Akdeniz meyve sineği'ne karşı ilaçlama seferberliği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor 11:32 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti 11:16 Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek 10:51 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek
Taraftarların 10:39 Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 09:31 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var
İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı 09:11 İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı 22:38 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı

Son Dakika Haberleri
11:52 Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir
11:30 Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi
11:01 Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı
10:56 Dolar güne yükselişle başladı! 8,69'dan işlem görüyor
10:50 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek
10:46 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek
10:38 Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir
10:29 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar
10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi         
11:30
Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı         
11:02
Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek         
10:47
Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar         
10:21
Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir         
09:49
Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı         
09:23
İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?         
09:06
İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu         
22:16
Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı         
20:03
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı         
15:42
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 12:26:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Narenciyenin kabusu 'Akdeniz meyve sineği'ne karşı ilaçlama seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement