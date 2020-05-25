Narenciyeyi sıcak ve poyraz vurdu - Son Dakika

Narenciyeyi sıcak ve poyraz vurdu

Çukurova Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta yaşanan çöl sıcakları ve poyraz narenciyeye zarar verdi.

Narenciyeyi sıcak ve poyraz vurdu, System.String[]

Çukurova Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta yaşanan çöl sıcakları ve poyraz narenciyeye zarar verdi. Çiçekten henüz dönmüş hassas narenciye meyvecikleri güneş ısısında kavruldu.


Geçtiğimiz hafta içinde 42 dereceyi bulan çöl sıcakları ve sonrasındaki poyraz tarım üretimine zarar verdiği, çiçekten henüz dönmüş hassas meyveciklerin güneş ısısında kavrulmasından dolayı narenciyede yüzde 80 ile 90'a varabilecek ürün kaybı bekleniyor.


Üretici Kutlu Sönmez, pandemi sürecinde bile üretim yapmak üzere devletin tanıdığı imtiyaz ile arazide çalıştıklarını belirterek, "Bugün itibarı ile narenciyede tüm çeşitlerde yüzde 80-90 oranında hasar vardır. Acilen geçtiğimiz günlerde olan sıcak afetinin metrolojik verilerinin alınıp ilgili tarım kuruluşları tarafından hem mali açıdan hem de bölgemizin ekonomik durumunun bilinmesi açısından tespit yapılıp ilimizin Afet Bölgesi ilan edilmesi çalışmaları yapılmalı" dedi.


Çukurovalı üreticilerin yaşadığı bu zararın mali boyutlarının çok yüksek olacağını ifade eden Sönmez, "Bu afet ülke ekonomisine ve bölge ekonomisine büyük zarar verecektir. Dış pazarda büyük kayıplar yaşayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'den bölgemizin acilen afet bölgesi ilan edilip, desteklerini bekliyoruz" diye konuştu. - ADANA

Çukurova, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 05:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Narenciyeyi sıcak ve poyraz vurdu - Son Dakika Ekonomi

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