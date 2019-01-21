Nargile ile Yaralamaya Adli Kontrol
31 dakika önce
Samsun'da nargile parçası ile kafasına vurduğu genci yaralayan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'da nargile parçası ile kafasına vurduğu genci yaralayan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kale
Mahallesi Fuar Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B.(19) adlı genç, tartıştığı Afgan uyruklu R.R.'nin (22) kafasına nargile parçası ile vurup yaraladı. Kanlar içinde kalan R.R. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. B.B. ise Gazi Polis Merkezi
ekipleri tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:21 Kaynak: İHA
Kadın Kılığına Girip Dilenen Şahıs, Kameralara Yakalandı
Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Kurduğu Eğitim Akademisinde Şiddet Skandalı
Polise Vurmaya Çalışan Alkollü Sürücüyü Çevredekiler Linç Etmek İstedi
Adana'da Açığa Alınan Lise Müdürü, Ahırda Ölü Bulundu