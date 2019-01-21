Son Dakika Haberleri: Nargile ile Yaralamaya Adli Kontrol

Nargile ile Yaralamaya Adli Kontrol

31 dakika önce

Samsun'da nargile parçası ile kafasına vurduğu genci yaralayan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nargile ile Yaralamaya Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da nargile parçası ile kafasına vurduğu genci yaralayan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Fuar Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B.(19) adlı genç, tartıştığı Afgan uyruklu R.R.'nin (22) kafasına nargile parçası ile vurup yaraladı. Kanlar içinde kalan R.R. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. B.B. ise Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:21 Kaynak: İHA

Kale, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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