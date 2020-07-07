- Nargile kafe işletmecileri normalleşmek istiyor - Son Dakika

- Nargile kafe işletmecileri normalleşmek istiyor

- Nargile kafe işletmecileri normalleşmek istiyor Nargile kafe işletmecileri: "Bir an önce faaliyete geçebilmeyi talep ediyoruz" Beşiktaş'ta bir araya gelen nargile kafe işletmecileri basın açıklaması yaparak, normalleşme sürecinde kendi işletmelerinin de açılmasını talep etti.

- Nargile kafe işletmecileri normalleşmek istiyor

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Nargile kafe işletmecileri: "Bir an önce faaliyete geçebilmeyi talep ediyoruz"

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir araya gelen nargile kafe işletmecileri basın açıklaması yaparak, normalleşme sürecinde kendi işletmelerinin de açılmasını talep etti. İşletmeciler, "Nargile kafelerimizin bir an önce faaliyete geçebilmesini talep ediyoruz" dedi.

Beşiktaş Meydan'da bir araya gelen yaklaşık 20 kişilik nargile kafesi işletmecisi, normalleşme sürecinde henüz açılmamış olan işletmelerinin faaliyete geçmesi için taleplerini dile getirdikleri bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Normalleşmeyle birlikte birçok restoran, kafe vb. mekanların açılmış olmasına rağmen nargile kafelerin faaliyetine henüz izin verilmediğini, bu sebeple maddi zorluklar yaşadıklarını söyleyen işletme sahipleri, "Nargile kafelerimizin bir an önce faaliyete geçebilmesini talep ediyoruz" dedi.

"Nargile kafelerimizin bir an önce faaliyete geçebilmesini talep ediyoruz"

Nargile Kafe işletmecilerinin temsilen konuşan Hasan Durmuş, "Bizler ekmeğini kazanmak için, emeği ile çalışan milyonlardan 1 milyonuz. Yani ailenizin bir ferdi, mahallenizden bir komşu, her gün selamlaştığınız tanıdık yüzlerdeniz. Kendi emeğini sermaye yapmış gecesini gündüzüne katarak çalışmasına rağmen zorlu yaşam şartlarında kıt kanaat geçinebilen nargile kafe işletmecileri ve çalışanlarıyız. Tüm dünyanın yaşamış olduğu pandemi sürecinde bizlerde iş yerlerimizi kapatmak zorunda kaldık. Pandemi süreci boyunca kepenklerini kapatmış işletmelerimizin tüketmediği elektirik, su, doğalgaz, İnternet faturalarını ve kiralarını ödeyebilmek için bankalardan talep ettiği krediler yeterli olmamış ve mevcutlu kredilerimizi ödeyemez durumdayız işletmeciler olarak halen nargile kafelerimizi açamıyoruz. Tütün ve tütün ürünlerinin bireysel tüketimi ile ilgili hiçbir sınırlama yasaklama olmamışken, nargile kafe işletmecileri, çalışanları ve tedarikçileri olarak halen evlerimize ekmek götüremeyenleriz. Dürüst yollar ile emeği karşılığı ekmeğini kazanmanın temel hakkımız olduğu tartışmasız bir gerçektir. Bu nedenle özellikle yaşadığımız son dönemdeki ekonomik zorlukları aşabilmek, toplumun tedbirli yeni normalleşme sürecinde bizlerde tüm gerekli önlemlerimizi alarak artık nargile kafelerimizin bir an önce faaliyete geçebilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

"Normal hayata dönmek istiyoruz"

Nargile kafe işletmecileri olarak normalleşme sürecinde kendi işletmelerinin de açılmasını istediklerini söyleyen Serkan Kızılay isimli işletme sahibi, "Yüzlerce işçimiz var. İşten çıkaramıyoruz, çıkarmakta istemiyoruz. Normal hayata dönmek istiyoruz. En azından açılış tarihiyle ilgili bir tarih verilirse ona göre tedbirlerimizi alırız. İş bir yana özel hayatımızdaki standartları da bir düzene koymamız gerekiyor. Kimimizin çocukları özel okullarda okuyor mevcut durum nedeniyle devlet okullarına göndermemiz gerekecek. Çünkü önümüzü göremiyoruz, bir an evvel iş yerlerimizi açmak istiyoruz. Bir taraftan mal sahiplerinden ihtarnameler geliyor. Çalışanlarımızın maaşlarını ödemek için kredi çekmek durumunda kaldık. Zor durumdayız yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını bekliyoruz" dedi.

"Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz"

Bu süreçte çoğu işletmecinin kiralarını bile ödeyemeyecek durumda olduğunu söyleyen bir başka işletme sahibi Mehmet Mehdi Dalmaz ise, "Nargile ülkemizde bir sektör haline geldi. Devlet büyüklerimizden sektöre ilişkin bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bir sürü çalışanımız var, bir çok kişiye istihdam sağlıyoruz. Çoğumuz kirasını ödeyemiyor, çalışanlarını maaşlarını ödemekte zorlanıyoruz. Yaklaşık 2 bin işletme var. Ortalama 10 kişi çalışıyor bir işletmede. İşletmecisiyle, tedarikçisiyle, çalışanıyla bir milyona yakın insanı ilgilendiren bir sektör. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Hasan Durmuş, Beşiktaş, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Nargile kafe işletmecileri normalleşmek istiyor - Son Dakika
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