Nargile salonuna baskın - Son Dakika

Nargile salonuna baskın

22.10.2020 14:17
Nargile salonuna baskın, System.String[]

Eskişehir'de bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir dairede yaptıkları arama sonucu nargile içen 5 şahsa toplam 15 bin 750 TL ceza uygulandı, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 şahıs hakkında da işlem yapılırken daire zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Eskişehir'de bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir dairede yaptıkları arama sonucu nargile içen 5 şahsa toplam 15 bin 750 TL ceza uygulandı, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 şahıs hakkında da işlem yapılırken daire zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

İstiklal Mahallesinde bir binanın en üst katındaki dairede çok sayıda şahsın nargile içtiği, dairenin işyeri statüsünde kullanıldığı şeklinde ihbar gelmesi üzerine Odunpazarı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından bahse konu adreste arama yapıldı. İkamet içerisinde 8 şahsın olduğu, teras katında 5 şahsın nargile içtiği, daire içerisinde 37 adet nargile takımı olduğu tespit edildi. Beş nargileye geçici olarak el konulurken, içeride nargile içen 5 şahsa toplam 15 bin 750 TL idari yaptırım uygulandı, ayrıca 8 şahsa Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Alınan Tedbirlere Aykırı Davranma suçundan adli işlem uygulandı. Daire ise Odunpazarı Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. - ESKİŞEHİR

Nargile salonuna baskın
Nargile salonuna baskın

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Eskişehir, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nargile salonuna baskın - Son Dakika

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