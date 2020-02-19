Nargile şişelerine düzenleme geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nargile şişelerine düzenleme geliyor - Son Dakika

Nargile şişelerine düzenleme geliyor

6 saat önce

Sigara paketlerine uygulanan sağlık uyarıları nargile şişelerinde de yer alacak.

Nargile şişelerine düzenleme geliyor, System.String[]

Sigara paketlerine uygulanan sağlık uyarıları nargile şişelerinde de yer alacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, sunum esnasında nargile şişelerinin üzerinde sağlık uyarılarının bulunması zorunlu tutuldu.


Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle nargile şişelerinin üzerine konulacak sağlık uyarılarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Düzenleme ile sunum esnasında nargile şişeleri üzerinde Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslar dahilinde sağlık uyarılarının bulunması zorunlu hale getirilirken, sağlık uyarılarının uygulanma alanı yüzde 65'den yüzde 85'e çıkarıldı, uyarı fotoğraf ve metinleri yenilendi. Tütün mamullerinde uygulanan 14 adet birleşik sağlık uyarısı nargile şişeleri üzerinde dönüşümlü olarak uygulanırken, sağlık uyarıları nargile şişesinin biçimine göre Ek-1'de yer alan silindirik biçimde veya Ek-2'de yer alan konik biçimde olabilecek. Sağlık uyarıları karton üzerine ofset baskı, Polivinil Klorür (PVC) tabaka veya PVC boru üzerine serigrafi, tampon baskı veya yapıştırma şeklinde uygulanabilecek. Uyarılar sabit ve silinemez nitelikte basılacak. Uyarı ölçüleri, 5'er cm kesim payı ile birlikte silindirik biçimli uyarıda asgari brüt 365x250 mm, konik biçimli uyarıda asgari brüt 360x217 mm şeklinde olacak. Sağlık uyarılarının nargile şişeleri üzerine uygulanmasından iş yerlerindeki Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi sahibi sorumlu tutulacak.


Bakanlığın internet sitesinde nargile şişeleri üzerine konulacak sağlık uyarıları ve bunların kesim ölçüleri ilan edildi. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:47 Kaynak: İHA
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