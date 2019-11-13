Son Dakika Haberleri: Nargile tütünü kaçakçılığı yapanlara 8 ilde operasyon
Son Dakika Güncel Nargile tütünü kaçakçılığı yapanlara 8 ilde operasyon - Son Dakika

Nargile tütünü kaçakçılığı yapanlara 8 ilde operasyon

6 saat önce

NARGİLE TÜTÜNÜ KAÇAKÇILIĞI YAPANLARA 8 İLDE OPERASYON (Operasyon görüntüleri)

NARGİLE TÜTÜNÜ KAÇAKÇILIĞI YAPANLARA 8 İLDE OPERASYON (Operasyon görüntüleri)

Nargile tütünü kaçakçılığı yapanlara 8 ilde operasyon

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:03 Kaynak: DHA
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