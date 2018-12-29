Son Dakika Haberleri: Nargileden Etkilen Üniversiteli Hastaneye Kaldırıldı

Nargileden Etkilen Üniversiteli Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

Nargileden etkilen üniversiteli hastaneye kaldırıldıMALATYA - Malatya'da bir süredir kendinden haber alınamayan üniversite öğrencisi evde baygın halde bulundu.

Nargileden etkilen üniversiteli hastaneye kaldırıldı

MALATYA - Malatya'da bir süredir kendinden haber alınamayan üniversite öğrencisi evde baygın halde bulundu.
Olay Battalgazi ilçesine İskender Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre İskender Mahallesi Hilal sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan C.B.'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde C.B. yi baygın halde buldu.Üniversite öğrencisi C.B. olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağır bir kokunun bulunduğu evde inceleme yapan polis ekipleri C.B.'nin içtiği nargileden etkilenmiş olabileceği ihtimali üzerinden dururken olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:05 Kaynak: İHA

Polis, İskender, Malatya, 3. Sayfa
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