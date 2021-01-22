Nargileden zehirlendi
22.01.2021 12:11
Kız arkadaşıyla evinde nargile içtiklerini belirten Odabaş, "Nargile içtikten sonra dumanı atması için aspiratörü açtık. Daha sonra uyumuşuz. Ancak fırtına nedeniyle aspiratör dumanlı havayı eve geri üflemiş.
Kız arkadaşıyla evinde nargile içtiklerini belirten Odabaş, "Nargile içtikten sonra dumanı atması için aspiratörü açtık. Daha sonra uyumuşuz. Ancak fırtına nedeniyle aspiratör dumanlı havayı eve geri üflemiş. Uykudan öksürükle uyandım. Baş dönmesi yaşadım, ardından istifra ettim. Hemen kız arkadaşımı uyandırdım. Nargile kömürünün kapalı ortamda nelere sebebiyet verebileceğini anladık" dedi.
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