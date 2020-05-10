Nargileyi bile hesap ettiler, polisi hesap etmediler - Son Dakika

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Nargileyi bile hesap ettiler, polisi hesap etmediler
7 saat önce
Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında denize girmenin geçici olarak yasaklandığı Bodrum'da denize giren 3 kişi karşılarında polisi görünce şok oldu.
Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında denize girmenin geçici olarak yasaklandığı Bodrum'da denize giren 3 kişi karşılarında polisi görünce şok oldu. Yanlarında nargilelerine kadar her şeyi getiren şahısların deniz keyfi pahalıya patladı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta uygulanmadığı Bodrum'da birçok sahil şeridi sessizliğini korudu. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olduğu kentte yasağa rağmen bugün Gümbet sahilinde 3 arkadaş nargile içip denize girdi. Sahilde nargile içip denizin keyfini çıkaran 3 kişi karşılarında polisi görünce ne yapacağını şaşırdı. Yüz metre ilerden polisleri gören şahıslar üzerlerini giyip kaçmaya çalıştı. Yanlarına gelen polis, gençleri uyararak tutanak tuttu. Apar topar sahilden ayrılan gençler, "Denize girmenin yasak olduğunu bilmiyorduk" diyerek kendilerini savundu. Denize giren 3 kişiye 3 bin 150 liralık idari para cezası uygulanacağı öğrenildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 02:08 Kaynak: İHA
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