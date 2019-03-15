Nargin Sinema Film İçin Geri Sayım

Büyük bir prodüksiyonun gerçekleşeceği yüksek bütçeli filmde Türk ve Azeri oyuncular rol alacak. Filmin danışmanları arasında hayatını Sarıkamış ve Doğu Cephesinde yaşananlara adayan ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez iletarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz yer alıyor. Filmin kostümlerini ise İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 'Lady'lik unvanı verdiği, aralarında Lady Gaga'nın da bulunduğu dünyaca ünlü birçok ismi giydiren Türk modacı Zeynep Kartal hazırlamaktadır.

1915 yılında Doğu Anadolu Bölgesi'nde başlayan Rus işgali sırasında esir alınan binlerce Türk, Rusya'daki esir kamplarına götürülmüştü. Bu esir kampları arasında en zorlu şartlara sahip olanların başında da Bakü'nün birkaç mil açığındaki Nargin Adası geliyordu. 1915-1917 yılları arasında 20 bini aşkın Türk'ün esir tutulduğu adada binlerce Türk şehit düşmüştü. Hala toplu mezarların bulunduğu ve Türk tarihinin en acı dolu sayfalarından biri olan Nargin Adası beyaz perdeye aktarılıyor. Senaryosu 6 aylık çalıma sonunda biten filmin genel hikâyesini Ortadoğu Yapım Proje Danışmanı Bülent Günal kaleme aldı.

''Esirler Arasında 2 Yaşında Bebekler de Vardı''

'Cehennem Adası Nargin' adlı sinema filmi Nargin adasındaki esaret günlerini, Azerbaycanlıların adadan esir Türkleri kaçırmak için nasıl büyük bir uğraş verdiklerini, aynı zamanda Türk ve Azeri dostluğunu gözler önüne seriyor. Bülent Günal Nargin adasının Türk tarihinin unutulmuş bir sayfası olduğunun altını çizdi: ''Azerbaycanlılar Arsa-i Kerbela; Ruslar yılanlı ada diyor Nargin'e. Kışın eksi 40 derece soğuğun dondurduğu, yazın bunaltıcı sıcakların kavurduğu Nargin adasında 2 yaşında bebekler de 80 yaşında ninelerimiz de esir tutulmuş. Nargin Adası konusunu gündemimize alıp da üzerine detaylı çalışmalar yapınca gördük ki, bu ada ve o dönem yaşananlar birbirinden çarpıcı hikâyeleri barındırıyor.''

''Vecihi Hürkuş da Nargin'den Kaçırıldı''

Günal sözlerini şöyle sürdürdü: ''Nargin Adası esaret günlerinde her ne kadar büyük acılara sahne olsa da beraberinde büyük bir kahramanlığı da barındırıyor. Diyebilirim ki Nargin Türk ve Azerbaycan dostluğunun zirve yaptığı bir dönemi temsil ediyor. İnsanlar Cehennem Adası Nargin filmini izlediklerinde neden Türkiye ve Azerbaycan için 'iki devlet tek millet' diyor, çok daha iyi anlayacaklar. Türkler adada esir tutulurken, Azerbaycanlı gençler Bakü'de denize ekmek atıyor, açlıktan kırılan adaya ekmekler ulaşsın diye. Bakü'de yardım dernekleri kuruluyor. Hacı Zeynelabidin Tagiyev gibi zenginler büyük tehditleri göz önüne alarak adaya yardım götürüyor. Ve sonunda adadaki başta Türk askerleri olmak üzere esirler kaçırılmaya başlanıyor. Kaçırılan o askerler arasında ilk savaş pilotumuz olan Vecihi Hürkuş da var. Türk askerleri arasında Bakü'de kalıp Azerbaycan ordusuyla birlikte göğüs göğüse savaşıp şehit olan askerlerimiz de var. Nargin, nereden bakılırsa bakılsın, acı olduğu kadar bir kahramanlık destanı.''

Gerçek Hikayeden Uyarlanan Film Dikkat Çekiyor

Cehennem Adası Nargin sinema filmi, Erzurum Umudum Köyünden esir alınıp Nargin'e götürülen 8 yaşındaki Mustafa'nın Kolağası Halit Bey ile askerleri Mümin Çavuş, Iğdırlı Yusuf ve Pehlivan Hamza tarafından kurtarılma çabalarını işliyor. Gerçek olaylardan esinlenerek geniş bir ekiple senaryolaştırılan filmde, Türk esirleri kurtarmak için tüm servetini harcamaya göze alan Azerbaycan'ın ünlü ismi Hacızeynelabidin Tagiyev önemli bir yer tutuyor. Filmdeki gerçek karakterler arasında Dr. Nermin Nerminov ve Ayşe Ana gibi yardımsever Azerbaycanlılar da bulunuyor. Esaret günlerinde göz yaşartıcı bir aşk hikâyesinin de anlatıldığı Cehennem Adası Nargin filminin 2019 yılında vizyona girmesi planlanmaktadır. ,

Filmin Yapımcılığını ise sektörün ileri gelen yapım firmalarından Sancak Medya, Diler Medya ve Ortadoğu yapim ın bir araya gelip sektöre yeni bir soluk kazandırmak ve büyük projelere imza atmak için kurduğu Medya Küp Yapım firması üstlenmektedir.