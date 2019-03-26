Son Dakika Haberleri: Narin ve Yağmur'a Milli Davet

Narin ve Yağmur'a Milli Davet

1 saat önce

Kayseri Gençlerbirliği'nde 2 sporcu Kadınlar U-16 Milli takım kampına davet edildi.

Narin ve Yağmur'a Milli Davet, System.String[]
Kayseri Gençlerbirliği'nde 2 sporcu Kadınlar U-16 Milli takım kampına davet edildi.

U16 Milli Takımının 3-7 Nisan 2019 tarihleri arasında, Polonya'da oynayacağı UEFA Gelişim Turnuvası aday kadrosu açıklandı. U16 Kız Milli takımı aday kadrosuna Kayseri Gençlerbirliği takımından 2 oyuncu davet edildi. Son dönemlerde Kadınlar Liginde ortaya koydukları performansla dikkat çeken savunma oyuncusu Narin Yakut ve orta saha oyuncusu Yağmur Fatmanur Ocak davet edildi.

Aday kadroya davet edilen oyuncular 29 Mart 2019 Cuma günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezinde toplanacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:50 Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Kayseri, Spor
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