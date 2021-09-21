"Narko Alan Diyarbakır" projesi ile uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmayacak - Son Dakika

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Narko Alan Diyarbakır" projesi kapsamında 1200 polisin katılımıyla uyuşturucuyla mücadele çalışması başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu kavramını Diyarbakır'dan söküp atmak için çalışacaklarını söyledi.

Uyuşturucu satışının yoğunlukta olduğu semt ve mahalleler başta olmak üzere kent genelinde sokaktaki "torbacı" diye tabir edilen satıcıdan, üretime, lojistiğe ve her türlü aracılığa karşı mücadele edeceklerini belirten Aşkın, "Proje kapsamında 1200 polis sahada aktif görev alıyor. Bu lanet bir para. Uyuşturucuyu bu şehirde sattırmayacağız. İstihbarattan trafik şubeye kadar tüm personelimiz bu çalışmada görev alacak. Gece gündüz çalışacağız." dedi.

Projenin bugün itibarıyla başladığını dile getiren Aşkın, doğru zamanda doğru yerde olacaklarını ifade etti.

Projenin özünün insan hayatını korumak olduğunu vurgulayan Aşkın, "Bu proje onur mücadelesidir. Çocuklarımıza kimsenin uyuşturucu satmasına izin verilmeyecek. Ekiplerimiz 80'e yakın alanı tutacak. Kritik alanlarda 10'ar kişilik ekipler olacak. Özel harekat güçlerimiz de güvenliği sağlayacak." diye konuştu.