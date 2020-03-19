Narko-Alan Projesi uyuşturucudan ölümleri azalttı - Son Dakika
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Narko-Alan Projesi uyuşturucudan ölümleri azalttı

6 saat önce

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kentte başlattıkları Narko-Alan Projesi'yle 126 noktada 1071 polisin uyuşturucuyla mücadele ettiğini, bu sayede kentteki uyuşturucu kaynaklı ölümlerin büyük oranda önüne geçtiklerini belirtti.

Narko-Alan Projesi uyuşturucudan ölümleri azalttı, System.String[]

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kentte başlattıkları Narko-Alan Projesi'yle 126 noktada 1071 polisin uyuşturucuyla mücadele ettiğini, bu sayede kentteki uyuşturucu kaynaklı ölümlerin büyük oranda önüne geçtiklerini belirtti.

Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucunun bütün dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

Kentte 2016 yılında göreve başladıklarında uyuşturucunun çok büyük bir sorun haline dönüştüğünü gördüklerini ve bununla ilgili ciddi tedbirler aldıklarını vurgulayan Aşkın, Konak bölgesinde Narko-Alan Projesi'ni hayata geçirdiklerini anımsattı.

Aşkın, sentetik uyuşturucuların satıldığı 126 nokta belirlediklerini, burada 1071 polisin 24 saat görev yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"İzmir'de sentetik uyuşturucudan kendini kaybetmiş, trafikte bile nereye gideceğini bilmeyen, dünyanın farkında olmayan gençler görüyorduk ama artık uzunca bir süredir görmüyoruz. Çünkü özellikle Konak bölgesi, altyapısı çok bozuk olan, gecekondu diye tabir edilen, dezavantajlı vatandaşların yaşadığı bu bölgelerde biz tedbirimizi aldık. Burada belirlediğimiz 126 noktanın 82'si sabit, 44 tanesi de 200-250 metrelik alanda hareketli olacak şekilde tedbirlerle uyuşturucu satışını durdurmaya çalışıyoruz. Alanı tamamen daraltıp, bölgeye tamamen hakim olduk. Bu sayede İzmir'de uyuşturucu ile ölümlerimiz yüzde 80'in üzerinde azaldı. Bu yıl 1 veya 2 gencimiz uyuşturucudan hayatını kaybetti ama 2016'da geldiğimiz zamanki tabloda haftalık 3-4 kişinin hayatını kaybettiğini görüyorduk."

Narko-Alan Projesi'nin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ifade eden Aşkın, geniş bir alanda tüm birimlerden polislerin görev yaptığını, 126 nokta sayesinde nitelikli suçlar olarak tabir edilen yağma, yaralama, öldürme gibi suçlarda da ciddi azalmaların olduğunu bildirdi.

1 milyon kişiye risk analizi çalışması

İstihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüklerince risk analizi yaptıklarını bildiren Aşkın, "Riskli bölgelerde riskli olabilecek kişileri durduruyoruz. Şehrimizde şu anda 160-180 bin civarı yabancı uyruklu olduğunu değerlendiriyoruz. Biz 200 binin üzerindeki yabancı uyrukluya risk analizi yapmışız. Bizzat onlarla dakikalarca mülakatlar yapıp, diyalog kurmuşuz. İzmir'de risk analizi kapsamında diyalog kurduğumuz kişilerin sayısı 1 milyon 50 bine ulaştı. Bu şehrimizin sigortası." dedi.

Aşkın, uygulamayı tüm şubelerdeki polislerin yaptığını, risk analizi çerçevesinde geçen günlerde Güzelbahçe ilçesinde 650 kilogram uyuşturucu ele geçirdiklerini hatırlattı.

Emniyet Müdürü Aşkın, yine uygulama sayesinde 2 binin üzerinde terör örgütü üyesini yakaladıklarını sözlerine ekledi.

Hüseyin Aşkın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:08 Kaynak: AA

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