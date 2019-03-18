Narko Köpekler 3 Yılda 12 Ton Uyuşturucu Yakalattı

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik madde arama köpeklerinin de desteğiyle 3 yılda yaklaşık 12 ton uyuşturucu ele geçirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik madde arama köpeklerinin de desteğiyle 3 yılda yaklaşık 12 ton uyuşturucu ele geçirdi. Nisa adlı uyuşturucu köpeği ise önceki akşam durdurulan bir araçta yaptığı aramada koltuk döşemesi içine zulalanmış 39 kilogram eroin ele geçirildi. Son operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adli kontrol ile serbest bırakılırken, bir şüpheli ise tutuklandı.



Van Emniyeti, Türkiye sınırlarını geçerek Avrupa pazarına ulaşmaya çalışan uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. 3 yılda 12 ton uyuşturucu madde, arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonlarda ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürü Suat Ekici'nin koordinasyonunda yapılan çok sayıda başarılı operasyonla uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmazken, narko köpekler de uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi. Son yıllarda artan operasyonlar ve yakalanan tonlarca uyuşturucu madde sonrası, tacirlerin başka güzergah arayışlarına girdiği belirlendi.



DEDEKTÖR KÖPEĞİ NİSA DESTEĞİYLE 39 KİLO EROİN YAKALANDI



Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Edremit'teki uygulama noktasında şüpheli bir otomobil durduruldu. Otomobilde koltuk arasına zulalanmış 39 kilo eroin ele geçirildi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Lisa' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin arka koltuk döşemesi içerisine zulalanmış 77 paket halinde 39 kilo eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.

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