Standı ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de vatandaşlarla sohbet edip, broşür dağıttı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa 'da narkotik suçlarla mücadele ekipleri, uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek için Balıklıgöl 'de stant açtı. Ekipler, vatandaşlara broşürlerle bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: İHA

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Narko polisler uyuşturucu bağımlığına dikkat çekti - Son Dakika

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