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"Narko Rehber" Besni'de

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesinde bilgilendirme yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesinde bilgilendirme yapıldı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Faaliyetleri Büro Amirliği ekiplerince, Besni ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenlere yönelik olarak bağımlılık (uyuşturucu) ile mücadele semineri verildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve uyuşturucu ile mücadele de toplumun desteğini almak amacıyla tüm illerde uygulanması istenilen eğitim çalışmaları kapsamında Besni ilçesinde görevli 300 eğitimciye seminer verildiği belirtildi.


Polis Memuru Mehmet Kılboz tarafından verilen seminerde, uyuşturucunun zararları, ailelerin dikkat edecekleri hususlar, okul bölgelerinde alınması gereken tedbirler, gençleri bu tür bağımlılığa iten sebepler ve bunun önlenmesine dair bilgiler verildi. - ADIYAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:43 Kaynak: İHA
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